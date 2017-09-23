Ebu Amara Taburu, Rejim Cephaneliğini Havaya Uçurdu!

Ebu Amara Taburu tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin Halep kentinin doğusunda bulunan Arkub bölgesinde Beşşar Esed rejimine ait bir mühimmat deposunun havaya uçurulduğu duyuruldu.

Mepa News sitesinde yer alan habere göre, mühimmat deposu olarak kullanılan bir binanın, altına patlayıcı yerleştirilmek suretiyle, havaya uçurulduğu belirtilen açıklamada, iki katlı binanın tamamen yıkıldığı, rejime bağlı en az 10 askerin öldüğü, onlarca askerin de yaralandığı ifade edildi.

Ebu Amara Taburu, pazar günü de Halep’in doğusundaki Şeyh Neccar’da rejime ait başka bir mühimmat deposunu da patlayıcılarla hedef almıştı.

Ebu Amara Taburu

Ebu Amara Taburu, Halep’in merkezinde rejim ve Şii milislerin kontrolünde olan bölgelerde saldırılar düzenliyor. Daha çok özel bombalı saldırılar ve keskin nişancı operasyonları düzenleyen grup Tahriru’ş Şam grubuna katıldığını, ancak Halep’in içinde bağımsız operasyonlar sürdürmeye devam edeceğini açıklamıştı.