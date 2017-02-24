e-Devlet’ten Alınan Nüfus Belgeleri Resmiyet Kazandı

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24.02.2017 09:28
e-Devlet’ten Alınan Nüfus Belgeleri Resmiyet Kazandı
e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idârelerinden alınmış resmî belgeler ile aynı hukûkî değere sahip olacak.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dâir Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe konulması 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 6 Şubat’ta Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırıldı.

Buna göre, 29 Eylül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 151’inci maddesine, “Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fizikî veya elektronik ortamda merciine verebilir. e-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idârelerinden alınmış resmî belgeler ile aynı hukûkî değere sahiptir.” fıkrası eklendi.

Düzenleme ile e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idârelerinden alınmış resmî belgeler ile aynı hukûkî değerde olacak.

Kaynak: AA

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