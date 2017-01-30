Duterte’den ABD’ye: Filipinler’de Silah Depolamayın
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, üst düzey askerî ve emniyet yetkilileri ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD kuvvetlerinin Filipinler’de belirlenen kamplarda geçici yerleşmesine olanak sağlayan 2014’te yapılan savunma anlaşmasını, Amerikalıların silah depolaması durumunda yürürlükten kaldırmayı düşünebileceği söyledi.
AA’da yer alan habere göre, ABD ile Çin arasında çatışma çıkması durumunda ülkesinin karışabileceğini belirten Duterte, Amerikan kuvvetlerinin silahlarını üç farklı bölgeye depoladığını ifade etti. Duterte, “Şu an Filipinler’e silahlarını indiriyorlar.” dedi.
Duterte, ülkesinde silah depolanması konusunda “ABD’nin silahlı kuvvetlerini uyarıyorum, bunu yapmayın, buna müsâde etmeyeceğim.” ifadesini kullandı.
Amerikalı yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Eylül ayında yaptığı bir açıklamada o dönem ABD Başkanı olan Barack Obama’ya küfreden Duterte, bir süre önce Obama’nın ülkede yasa dışı uyuşturucu ticaretine yönelik uyguladığı sert tedbirleri eleştirmesine tepki göstermiş ve ülkesinin ABD ile askerî ittifakı sonlandırabileceği tehdidinde bulunmuştu.
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