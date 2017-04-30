Düşünce ve Hikmet Kulübü Batman’da Kütüphane Kuruyor!

Batman’ın merkez ilçesine bağlı Gazi Erkek İmam Hatip Lisesi’ndeki öğrencilerin yatılı olarak kaldıkları okullarında kütüphane bulunmuyor, okulun merkeze 6 kilometre uzaklıkta bir mevkide bulunması hasebiyle öğrenciler il merkezindeki kütüphanelerden de isfifade edemiyor.

Marmara Üniversitesi Düsünce ve Hikmet Kulübü, söz konusu öğrencilerin kitap ihtiyacını gidermek için kitap toplama kampanyası başlattı. Son gün 7 Mayıs Pazar günü olarak belirlenen kampanyada kargo yoluyla kitaplar kulüp yetkililerine ulaştırılabiliyor. Kitaplar İstanbul’da toplandıktan sonra kolilenip topluca Gazi Erkek İmam Hatip Lisesi’ne götürülecek.

Kitapların toplanacağı adres ve alıcı bilgileri:

Telsiz Mh. 85. Sk. No:3/5 Zeytinburnu - İstanbul

Ömer Ekmen

0531 311 0012