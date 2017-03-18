Düşük Gelirlilere 4 Milyar Liralık Genel Sağlık Sigortası Desteği
Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasına 1 Ocak 2012’de geçilmesiyle “yeşil kart” uygulaması sona ererken, ailede kişi başına düşen brüt geliri, asgari ücretin üçte birinden az olanların GSS primleri bakanlıkça karşılanmaya başlandı.
AA muhabirinin bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, GSS uygulamasının başlatıldığı Ocak 2012’den Aralık 2016’ya kadar olan süreçte toplam 24 milyon 820 bin 523 vatandaşın gelir testi sonuçları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iletildi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca (SYDV) yapılan incelemeler sonucunda SGK’ya iletilen GSS gelir testi sonuçlarına göre, 2016’da brüt asgari ücretin üçte birinin altında, yani 549 liradan az geliri olan 656 bin 252 aile (2 milyon 310 bin 421 kişi) tespit edildi.
Geliri 549 lira ile bin 647 lira arasında olan ve G1 kategorisinde yer alan 277 bin 877 aile (818 bin 624 kişi) bulunurken, geliri bin 647-3 bin 294 lira arasında olan ve G2 kategorisinde yer alan toplam 21 bin 123 aile (56 bin 810 kişi) saptandı.
İncelemelerde ayrıca aile içerisinde kişi başı düşen brüt geliri 3 bin 294 lira ve üzeri olan 2 bin 973 aile (7 bin 719 kişi) saptandı. G3 kategorisinde yer alan bu grup, genel kişi dağılımının yüzde 0,24’ünü oluşturdu.
Bir Ayda 4 Milyon Yoksula Destek Sağlandı
Bakanlıkça, geçen yılın en güncel verisine karşılık gelen Aralık 2016’da toplam 4 milyon 970 bin 990 düşük gelirli için 322 milyon liralık prim desteği ödemesi yapıldı.
Aynı dönemde anne, babası olmayan 18 yaş altı 48 çocuk için yaklaşık 19 bin lira ödeme yapan bakanlık, 2022 sayılı kanun kapsamında yaşlı aylığı alan 1 milyon 173 bin 362 kişinin 232 milyon liralık GSS primini ödedi.
Ayrıca 58 bin 318 köy korucusu için yaklaşık 12 milyon lira, 11 bin 928 “gazi” için 2 milyon 357 bin lira, “terörle mücadele” kapsamındaki 4 bin 278 “harp malulü” için 845 bin 503 lira prim desteği ödemesi yapıldı.
Bakanlık, 56 bin 679 “engelli” yakınının da toplamda 3 milyon 733 bin liraya karşılık gelen GSS primlerini karşıladı.
2016’nın tamamında düşük gelirlilere sağlanan prim desteği ise yaklaşık 4 milyar lira oldu.
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