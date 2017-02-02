Düşmanlık, Bütün Müslümanlara Yönelik İken... 

Selahaddin E. Çakırgil

Amerikan emperyalizminin yeni şefi Trump için, ‘zer ve zor’dan , servet ve silah gücünden başka bir dayanağı olmayan, kaba-saba birisi deniliyor diye, o kadar da ahmak değil herhalde..

Siyaset sahnesine, sadece milyarlarca dolarlık servetinin verdiği şöhretinin yetmiyeceğini bildiğinden, ancak ‘İslam düşmanlığı’ yaparak ve ‘İslam korkusu (İslamofobi)’ yayarak ve ‘Müslümanları Amerika’ya sokmayacağız. Buradakileri de kovacağız, mescidlerini kapatacağız..’ gibi söylemlerle çıktıktan sonra halkın dikkatini üzerine toplayabilen ve bugünde o düşmanlığın kendisine Amerikan Başkanlığı’nı kazandıran en önemli etken olduğunu asla unutmayan birisi olarak, seçim meydanlarında kendi halkına verdiği sözleri yerine getirmek için de, ince bir siyaset izliyor. İşbaşına geçer geçmez, ilk imzaladığı kararnamelerden birisi de, halkının büyük ekseriyeti Müslümanlardan oluşan 55 kadar ülkeden sadece 7 ülkenin vatandaşlarının Amerika’ya girişlerini yasaklaması, bu ince siyasetin gereği..

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Gerçi onun bu uygulamasını USA Federal Yüksek Mahkemesi üç aylık bir süre için askıya aldı.. Ama, Trump, aldığı kararın Müslümanlara yönelik olmadığını; ülkesinin ve kendi vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasının aslî vazifesi olduğunu belirtiyor.

Trump gibi kaba-saba birisinin ülkelerinin başına geçebilmiş olmasının şokunu atlatamamış olan yüzbinler de Trump’ın bu uygulamalarını fırsat bilerek sokaklara döküldüler; ama, o, bunlardan geri adım atacak gibi gözükmüyor. Tabiatiyle, ‘müslümanların tamamına karşı bir tavır ve yasaklama değil bu kararım..’ gibi gönül alıcı laflar etmekten de geri durmuyor.

Biz de inanalım, değil mi?

Bu kişi, kendisini çok kurnaz ve zekî, Müslümanları da ‘balık hâfızalı’ zannediyor olmalı..

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Elbette, karşısına bütün bir müslüman dünyasının toptan çıkmasını istemeyecektir.. Onun için de, hasmını yoketmek isteyen herkesin yapmak isteyeceği bir taktikle, ‘parçalara ayır ve hükmet!.’ mantığına göre hareket ediyor.

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Ama, Müslümanlar tek bir yürek halinde karşılık veremiyor bu düşmanlığa.. Her bir parça, önce kendi halkının, kendi ülkesinin maslahat ve menfaatlerini gözönünde bulundurarak bir ayrı siyaset izliyor.

Halbuki, nüfusunun ekseriyetini Müslümanların oluşturduğu bu devletlerin herbirisi de toptan, Amerikan vatandaşlarının ve ticarî mallarının kendi ülkelerine girişine birlikte engel koyacak olsa, o zaman Trump ve benzerleri külahlarını önlerine koyup bir hesap yapmak zorunda kalmıyacaklar mıdır?

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Bazılarının, ‘Böyle bir temenni pratiğe nasıl dönüştürülecektir; onu da söyle..’ dediklerini duyar gibi oluyorum.. Üstelik, verilecek cevap da, bugün için çok ütopya gibi gözükecektir.

Çünkü, sayıları 1 milyar 750 milyonu bulan dünya müslümanlarını temsilen söz söyleyebilecek, bir yetkili baş, bir liderlik yok.. Sadece şer’an değil, aklen- mantıken de olması gereken böyle bir kurum veya liderlik olmadığından çekiliyor bütün bu perişanlıklar..

Esasen, Birinci dünya Savaşı’nın galiblerinin, mağluplardan sadece Osmanlı Devleti’ni ve onun hâkimiyeti altındaki toprakları parça- parça etmesi bile bize, düşmanlarımızın nasıl dikkatli davrandıklarını gösteriyor. Ki, en başta da, bir çok zaafına rağmen Müslüman toplumları yine de etrafında tutabilen bir İslamî liderlik kurumu vardı; ama, o da, hem de içimizdeki emperial piyonlar eliyle havaya uçurulmuştu..

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Bugün, DEAŞ veya benzeri birtakım gruplar bu boşluktan istifadeyle ortaya çık(arıl)makta olup, her grup, her taife, her ülke önce kendisine açık bir tehdit var mı- yok mu, ona bakıyor. Böyle olunca, bu küçük parçaların herbirisi emperyalist- şeytanî güçlere karşı sadece kendilerini düşünerek nasıl karşı koyacaklardır?

Asıl anlaşılması ve çaresi düşünülmesi gereken temel mes’ele budur.

Yoksa, herkes kendi taife, ülke veya menfaatini gözetirse, daha çoook çekeceğimiz var demektir.

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