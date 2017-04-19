Düşen Helikopterdeki 12 Kişinin Cenazesi Enkazdan Çıkarıldı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazında yapılan çalışmalar tamamlandı. Hayatını kaybeden 12 kişinin cenazesi Elazığ’a getirildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

AA’da yer alan habere göre, düşen helikopterle ilgili dün gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Kaza kırım ekibi enkaza ulaşarak çalışmalarını tamamladı.

UMKE ve bölgedeki askeri birlikler tarafından enkazdan çıkarılan cenazeler 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 12 kişinin cenazesi helikopterle Elazığ’a getirildi.

Düşen helikopterde kaza kırım ekibinin çalışmalarını tamamlaması ile UMKE ve bölgedeki askeri birliklerce enkazdan çıkarılan 7 polis, bir asker, bir hâkim ve 3 personelin cenazesini taşıyan 2 askeri helikopter, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi yerleşkesine iniş yaptı.

Otopsi işleminin ardından hayatını kaybedenler için tören yapılması bekleniyor.