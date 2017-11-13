Mısır'ın seçimlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, kamuoyunda "Hapishaneler baskını" adıyla bilinen davada mahkeme koşulları ve özellikle cam kafes içinde yargılanmaktan şikâyet ederek, "Duruşma salonundayım ancak gıyaben yargılanır gibiyim." dediği belirtildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 sanıklı "Hapishaneler baskını" davasının bugünkü duruşmasında söz alan Mursi, "Cam kafesin içindeki yansımalar başımın dönmesine neden oluyor. İçerideki ışıklandırma sisteminden dolayı gıyaben yargılanır gibiyim." dedi.

Mahkeme koşullarını eleştiren Mursi şunları kaydetti:

"Duruşma salonundayım ancak gıyaben yargılanır gibiyim. Mahkeme heyetini göremiyorum. Onlar beni görüyor mu bunu da bilmiyorum. Savunma heyetimin neler söylediğini de ancak kesintili şekilde duyabiliyorum. Aylardan beri avukatlarımla da görüşmedim."

Görgü tanıkları, duruşma salonundakilerin Mursi'nin içinde bulunduğu cam kafesin arka kısmında yer aldığını, Mursi'yi göremediklerini, sadece sesini duyabildiklerini aktardı.