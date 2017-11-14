Dürümlü Katliamı Sanığı Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı saldırıya öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklu sanık Burhan Taş hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, iddianamede, PKK’nın kuruluşu ve yapısı hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, 1984 yılından itibaren yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma ve kundaklama gibi saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Taş’ın PKK/KCK’nın hiyerarşik yapısı içerisinde örgütün ideolojisi ve amacı doğrultusunda hareket ettiğinin vurgulandığı iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

“PKK terör örgütü tarafından kamu binalarının ya da görevlilerinin bulunduğu yerlerde bombalı araç tarzı planlanan saldırıları gerçekleştirmek amacıyla örgüt mensuplarının sevk ve idaresindeki araçla saldırı planlanan noktaya seyir hâlinde olan patlayıcı madde yüklü araca, olası kontrol noktalarında yakalanmaması ve gidilecek güzergâhlarda kolaylık sağlanması için öncülük etmiştir. Dürümlü köyü sakinlerinin araçtan şüphelenerek aracı durdurmaları üzerine, örgüt mensuplarının köy sakinleriyle aralarında yaşanan tartışma sonrası bomba yüklü araç patlatılarak 16 kişinin ölümüne sebep olunmuştur. Bu itibarla müşterek fail olarak üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmaktadır.”

İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş’ın hakkında “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak”, 16 köylünün öldürülmesi olayına ilişkin “kasten öldürmek” suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi” suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.