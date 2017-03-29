Dursun Özbek: 'Üyelerimiz FETÖ'cü Değil Atatürkçü Olmak Zorundadır'

​​​​​​​Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarını değerlendirirken Kemalizm vurgusu yaptı.

Katıldığı bir televizyon programına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç süreçlerini anlattı.

Hakan Şükür ve Arif Erdem'in disipline sevkini ve ihraç sürecini anlatan Özbek, Galatasaray'ın tüzüğünde yer alan maddeleri okudu ve ihraçların gerekçelerini belirtti.

Özbek, 'Üyelerimiz FETÖ'cü değil Atatürkçü olmak zorundadır' diyerek; "Kulübümüzün kuruluş amaçları arasında vatansever, Atatürkçü gençleri yetiştirmek vardır" dedi.

Galatasaray kulübü üye alırken, üyelerini hangi testlerden geçirdiklerini ve Atatürkçülük zorundalığını nasıl gerçekleştirdikleri merak konusu....