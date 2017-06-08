Durmak Yok, Yasaklara Devam!

İstanbul’da iki yaka arasını daha ucuz olduğu için arabalı vapurla geçen kamyon ve tırlara yeni bir yasak daha geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamayla TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanma izni kaldırıldı.

Bu kararla birlikte, büyük iddialarla ve şaşalı bir törenle açılan fakat geçiş ücretlerinin yüksekliği yüzünden nakliye işi ile uğraşan araç sahiplerinin tercih etmediği Yavuz Sultan Köprüsü tek seçenek olarak dayatılmış oluyor.

Son dönemde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretini pahalı bulan kamyon ve TIR sürücüleri feribot ve arabalı vapurları yoğun olarak kullanmaktaydı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün tek seçenek, zorunlu güzergah olarak dayatılması anlamına gelen bu karara ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'ndan yapılan açıklamada beklendiği üzere asıl dertten hiç bahsedilmiyor. Açıklamada sadece tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinlerinin kaldırıldığı, bu araçların tarihi yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacakları belirtiliyor.