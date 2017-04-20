Dünya’ya Benzeyen Yeni Bir Gezegen Keşfedildi

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20.04.2017 07:24
Dünya’ya Benzeyen Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
Samanyolu Galaksisi’ne 40 ışık yılı uzaklıkta olduğu ve Dünya’ya benzediği belirtilen küçük bir gezegenin keşfedildiği bildirildi.

Güney Avrupa Gözlemevi yetkilileri Samanyolu Galaksisi’ne 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Dünya’ya benzeyen küçük bir gezegen keşfettiklerini duyurdu.

Euro News’ta yer alan habere göre, LHS 1140b adlı yeni gezegenin Güneş’ten çok daha küçük ve soğuk olduğu belirtilen bir yıldızın yörüngesinde döndüğü açıklandı.

Yeni gezegenin bu yıldıza Dünya’nın Güneş‘e olan uzaklığından 10 kat daha yakın olduğu söylendi.

Astronomlar bulunan yeni gezegenin beş milyar yaşında olduğunu ve Dünya’dan 1,4 kat daha büyük olduğunu belirtiyor.

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