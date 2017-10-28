Dünyanın En Zenginlerinin Serveti Yüzde 17 Arttı

Ekonomik Denetim ve Danışma Hizmetleri şirketi PwC ve İsviçre bankası UBS işbirliği ile yapılan araştırmada, milyarderlerin dünyadaki serveti yüzde 17 artarak 2016’da 6 trilyon dolara yükseldi.

Araştırmalarda dünyanın en zenginlerinin servetleri hammadde ve gayrimenkul fiyatlarının artmasıyla yüzde 17 artarak rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi. Dünya milyarderlerinin sayısı yüzde 10 artarak bin 542’ye yükseldi. Zenginlerinin serveti, 6 trilyon dolara yükseldi.

En fazla milyarder artışı Çin’de oldu. Araştırmacılar, Asya’da ilk defa milyarder sayısının (637) ABD’den (563) daha fazla olduğunu belirtti.

Almanya’daki PwC ortaklarından Marcus Hamer, bu şekilde devam ettiği takdirde; Asya’nın 4 yıl içinde ABD’nin toplam servetini aşmasını beklediklerini ifade etti. Bu zenginlerin serveti, dünya milyarderlerine kıyasla 1995 yılında yüzde 45 oranındaydı. Şimdi ise bu oran yüzde 70’e yükseldi. Milyarderlerin şirketlerinde 27.7 milyon kişi istihdam ediliyor. Araştırmacılar, zenginlerin servetine gayrimenkul ve teknik projeleri de dâhil ettiğini açıkladı.

Dünyanın en fazla dolar milyarderine sahip ülkeleri sırasıyla şöyle:

1. ABD – 563

2. Çin – 318

3. Almanya – 117

4. Hindistan – 100

5. Rusya – 96

6. Hong Kong – 69

7. İngiltere – 55

8. İtalya – 42

9. Fransa – 39

10. İsviçre – 35

11. Japonya – 33

12. Türkiye – 29

13. İspanya – 25

14. Singapur – 21

Kaynak: Şarku'l Avsat