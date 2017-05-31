Dünyanın En Zehirli Şehri: Kabwe

Afrika ülkesi Zambiya’nın Kabwe şehri çevre uzmanlarına göre dünyanın en zehirli şehri. Ülkedeki yaklaşık bir asırlık kurşun madenciliği çalışmaları nesiller boyunca çocukların beyinlerinin ve diğer organlarının tahrip olmasına yol açtı.

“Eşi Benzeri Yok”

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, New York Üniversitesi’nde çevre sağlığı uzmanı olarak çalışan Profesör Jack Caravanos, “Dünyadaki muhtemelen en zehirli 20 bölgede bulunan biri olarak söyleyebilirim ki Kabwe’deki zehirlenme boyutunun eşi benzeri yok.” ifadelerini kullanıyor.

Bölgedeki madencilik faaliyetlerinden yüz binlerce kişinin etkilendiğini belirten Caravanos, kurşun zehirlenmesinin tedavisi olmadığını kaydediyor.

Ölümle Sonuçlanıyor

Çocuklarda ölçülen kurşun düzeyinin aşırı yüksek olduğu ve bunun beyin hasarı, felç veya ölümle sonuçlanabileceği belirtiliyor.

Kurşun zehirlenmesinin yavaş ve sinsi yapısını tespit etmek ve krizin gerçek boyutlarını ortaya koymak için epidemiyolojik çalışmalar yapılması gerektiği ifade ediliyor.