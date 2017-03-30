Dünyanın En İyileri Arasındaki Türkiye Üniversiteleri

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30.03.2017 13:56
Dünyanın En İyileri Arasındaki Türkiye Üniversiteleri
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, adaylara ve velilere yardımcı olmak için 10 farklı dünya sıralamasında, 159 Türkiye üniversitesinin yerlerini gösteren bir rapor hazırladı.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak amacıyla geçen yıl yayımlanan 10 farklı “dünyanın en iyi üniversiteleri” sıralamasında 159 Türkiye üniversitesinin yerini gösteren bir rapor hazırladı.

Buna göre, dünya sıralamalarında en üst sıralarda Boğaziçi, ODTÜ ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) yer aldı.

ODTÜ URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut’un, AA muhabirine verdiği bilgiye göre, üniversite adaylarına ve velilere yardımcı olmak amacıyla dünya genelindeki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan üniversite sıralamalarını içeren rapor, “http://tr.urapcenter.org” adresinden yayımlanacak.

Dünya Sıralamalarındaki Türkiye Üniversiteleri

Akbulut’un verdiği bilgiye göre, dünya genelinde sıralama yapan 10 kurumdan en az 5’inin sıralamasında yer alan 17 Türkiye üniversitesi belirlendi.

Buna göre, İstanbul Üniversitesi yapılan tüm sıralamaların tümünde yer alan tek üniversite oldu.

ODTÜ, Hacettepe, İTÜ, Ankara ve Gazi üniversiteleri ise sıralamaların 9’unda yer aldı. Boğaziçi ve Bilkent üniversiteleri 8’er, Koç Üniversitesi 7’şer, Ege, Erciyes, Dokuz Eylül, Marmara, Yıldız Teknik, Sabancı üniversiteleri 6’şar, Atatürk ve Çukurova üniversiteleri 5’er kere “dünyanın en iyi üniversiteleri” sıralamalarında yer buldu.

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