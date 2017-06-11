"Dünyanın En Ciddiyetsiz Terör Listesi"

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in yayımladığı "terör listesi", uluslararası kamuoyunda şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. "Dünyanın en ciddiyetsiz terör listesinde" BM'ye akredite yardım kuruluşlarından hayatında bir gün bile Katar'a gelmemiş kişilere kadar terörle ilgisi olmayan çok sayıda isim var. Bu 4 ülkenin Katar'da olduğunu ileri sürdüğü 59 kişi ve 12 kuruluşu "terörle irtibatlı" olarak tanımladığı listeye Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de konulması, şok etkisi yarattı. 2 ay önce Suudi Arabistan'ın en prestijli ödülü olan Kral Faysal Ödülü'ne layık görülen Karadavi'nin, terörle bağlantılı gösterilmesi, uluslararası listenin anlamsızlığının en tipik göstergesi oldu.

ÇELİŞKİLER LİSTESİ

Söz konusu listede dikkat çeken çelişkilerden örnekler ise şöyle:

Katar'ın önde gelen iş adamları ve saygın politikacıları özellikle bu listeye dahil edilerek ekonomik ve siyasi hareket alanlarının daraltılması hedeflendi.

Listede isimleri yer alan kişilerin büyük bölümü hayatları boyunca Katar'da hiç bulunmadı.

Listede hiçbir örgüte üye olmayan gazetecilerin isimlerine de yer verilmesi dikkati çekti.

Gönüllü çalışmalar gerçekleştiren ve BM'ye danışmanlık yapan örgütler de listeye yansıtıldı.

BM, Güvenlik Konseyi karar vermedikçe Katar'da işbirliği yaptığı Qatar Charity (Katar Hayır Kurumu) ile ilişkilerini sürdüreceğini duyurdu.

Mısır'da hapiste yatan bazı isimler bile listeye eklendi.

2 DAKİKADA BİRLİK OLDULAR

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker: Bariz bir tezgâh var ortada. Burada belli ki üst mü alt mı bir akıl işletiliyor. Dolayısıyla o listenin ciddiyeti de geçerliliği de yok. Katar'ı bir şekilde cezalandırmak istiyorlar. Bunun için de kendilerine göre algı operasyonu yürütüyorlar. 40 yıldır bir araya gelemeyen, yaşananlara kılını kıpırdatmayan ülkeler iki dakikada Katar'a karşı bir araya geliyorsa meseleye stratejik yönleri ile bakmak lazım!

MUHALİFLERİNİ LİSTEYE KOYMUŞLAR

Katar Dostluk Grubu Başkanı Yasin Aktay: O liste bir garabet. Listede Mısırlı olduğu söylenen 5 isim var. İlginç bir biçimde bunların hepsi Mısır'da tutuklu. Hiç Katar'a uğramayan insanlar. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır kendi muhaliflerini buraya koymuşlar. Meşru Libya temsilcileri orada terörist olarak görünüyor. Listede Suriyeli mülteciler için kamplar kuran sivil toplum örgütleri bile var. Bütün bu operasyonun saçma sapan olduğunu gösterdiler. (Sabah)