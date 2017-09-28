“Dünyanın En Büyük İnsani Krizi Yemen’de”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore, BM Cenevre Ofisi’nde devam eden İnsan Hakları Konseyi’nin 36. oturumunda üye ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, son üç yıldır Yemen’de insani durumun giderek kötüleştiğini ve çatışmaların nüfus üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu kaydetti.

AA’da yer alan habere göre, “Dünyanın en büyük insani krizi Yemen’de yaşanıyor.” diyen Gilmore, 27,4 milyon olan toplam nüfusun 18,8 milyonunun insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Gilmore, sivillerin 10,3 milyonunun çok acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 7,3 milyonunun da kıtlığın eşiğinde olduğunu bildirdi.

“2014’ten Bu Yana 5 Binden Fazla Sivil Hayatını Kaybetti”

Gilmore, Nisan 2014’ten bu yana ülkede çıkan çatışmalarda OHCHR Yemen Ofisi’nin 5 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 9 bin sivilin yaralandığını tespit edip belgelediğini aktardı.

Bu sayının çok daha üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerine vurgu yapan Gilmore, 3 milyondan fazla insanın da evlerini terk etmeye zorlandığını belirtti.

Yemen’deki felaketin “insan yapımı” olduğuna işaret eden Gilmore, halkın giderek fakirleştiğini ve ülkedeki insani durumun günden güne daha da kötüleştiğini dile getirdi.

“2 Bini Aşkın Kişi Koleradan Öldü”

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı raporda, kolera salgınının ortaya çıktığı 27 Nisan’dan bu yana ülke genelinde 704 bin 544 şüpheli vaka görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 103 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı ülkede, İran destekli Husiler ve onlara destek vere Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği Abdurrabu Mansur el-Hadi yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar, ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.