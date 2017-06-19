“Dünyadaki Her 113 Kişiden Biri Mülteci”

20 Haziran’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl tüm dünyadaki mültecilerin sorunlarına dönük farkındalığı arttırmak ve küresel çapta çözüm önerilerini tartışmak için “Dünya Mülteciler Günü” etkinlikleri düzenleniyor.

Gün münasebetiyle BM’ye bağlı Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından bir yıllık değerlendirme raporu yayımlandı.

Euro News’ta yer alan habere göre, ajansın raporunda geçtiğimiz yıl tüm zamanlar için rekor olacak bir seviyede insanın yurdunu terk ederek mülteci konumuna düştüğü belirtildi.

2016 yılının sonuna gelindiğinde ülkesini terk etmek zorunda kalanların sayısı 65 milyon 600 bin olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıla göre 300 bin kişilik artışa işaret eden bu sayı dünyadaki her 113 kişiden biri anlamına geliyor.

65 milyon mültecinin yarısından fazlası ise yalnızca 3 ülkeden geliyor: Suriye, Afganistan ve Güney Sudan.

Çoğunluğu 18 yaşın altında olan bu mültecilerin yüzde 84’ü hâlen gelişmekte olan ülkeler tarafından ağırlanıyor. Nüfusuna oranlı olarak hesaplandığında en ço mülteci barındıran ülke Lübnan. Bu ülkedeki her 6 kişiden 1’i mülteci. Lübnan’ı 11’de 1 ile Ürdün ve 28’de 1 ile Türkiye izliyor.