“Dünyadaki Fakirlerin Yarısı Afrika’da Yaşıyor”

Uluslararası Kooperatifler Birliği Afrika Ofisi’nin, Fas Geleneksel El Sanatları ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı’yla işbirliği hâlinde Afrika kooperatif hareketini iyi bir duruma getirmek için yol haritası belirleme amacıyla Kazablanka’da düzenlediği konferansa, 27’si Afrika, 35 ülkeden temsilciler katıldı.

AA’da yer alan habere göre, konferansa katılan Afrika Ofisi Bölge Müdürü Dr. Şiyogi Sifa, “Dünyadaki fakirlerin neredeyse yarısı, Afrika’da yaşıyor. Dünya fakirlerinin yüzde 41’i Afrikalı.” dedi.

Çok fakir insanların yarısının ise Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahra Altı Afrika bölgesinde yaşadığını ifade eden Sifa, Afrika kıtasının, ülkeler arasındaki entegrasyonun kolaylaştırılması için önceliklerin belirlenmesini istediğini kaydetti.

“Daha İyi Bir Dünya İnşasına Katkı Sağlayabiliriz”

Uluslararası Kooperatifler Birliği Başkanı Monique Leroux ise Fas’ın kooperatif sektöründe çok verimli bir ülke olduğunu, ekonomik fayda elde etmek isteyen kadınlara fırsat sunduğunu belirtti.

Leroux, “İnsana onurlu bir yaşam sunabilmek için daha iyi bir dünya inşasına katkı sağlayabiliriz.” ifadesini kullandı.

Fas El Sanatları ve Sosyal Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Cemile el-Musalli de Afrika’daki kooperatif sektörünün, daha fazla iş fırsatının oluşturulması ve çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi için daha çok geliştirilmeyi beklediğini dile getirdi.