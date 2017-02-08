“Dünyadaki En Büyük Gıda Sıkıntısı Yemen’de Yaşanıyor”

Birleşmiş Milletler, açlık tehdidi altındaki Yemen’de 12 milyon kişiye insânî destek amacıyla, 2,1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık iki yıllık savaşın ardından açlık tehdidi altında bulunan Yemen’de 12 milyon kişinin acil insânî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2,1 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

AA’da yer alan habere göre, BM İnsânî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O’Brien, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, uluslararası destek olmaması durumunda milyonlarca Yemenlinin bu yıl içinde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

O’Brien, Yemen’in dünyada en büyük gıda krizi yaşanan ülkelerden biri olduğunu belirterek, “7,3 milyon kişi bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor. Ciddi bir adım atılmadığı takdirde 2017’de açlık gerçek bir olasılık.” dedi.

“Yemen’deki Durumu Felaket”

BM Yemen İnsânî Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick de dünyadaki en büyük gıda sıkıntısının Yemen’de yaşandığını belirterek, “Yemen’deki durum felâket ve hızla kötüye gidiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

McGoldrick, ülkedeki 2,1 milyonu çocuk yaklaşık 3,3 milyon kişinin vahim düzeyde “yetersiz” beslendiğini belirtti.

BM İnsânî İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre, Yemen nüfusunun üçte ikisini oluşturan 18,8 milyon kişi insânî yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkede Mart 2015’te patlak veren savaşın şiddetli şekilde vurduğu yaklaşık 10 milyon kişi de acil gıda, su, tıbbî destek ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.