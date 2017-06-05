“Dünyada Alkollü İçki Tüketimi Azaldı”

Uluslararası Şarap ve Yüksek Alkollü İçkiler Kaydı (IWSR) adlı sektör raporunda, küresel alkollü içki pazarının geçen yıl yüzde 1,3 oranında daraldığı belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bu düşüşteki en büyük rolü de bira satışlarındaki yüzde 1,8’lik azalmanın oynadığı vurgulandı.

Uluslararası alkol satışlarında son 5 yıldaki ortalama yüzde 0,3’lük azalmadan sonra görülen geçen yılki yüzde 1,3’lük düşüşün de büyük olduğu kaydediliyor.

IWSR’nin 2016 pazar raporunda şarap satışlarının yüzde 0,1 azaldığı, yüksek alkollü içki tüketiminde de yüzde 0,3’lük artış olduğu vurgulandı.

IMF’nin verilerine göre 2016’da dünya ekonomisi yüzde 3,5 oranında büyüdü. Ekonomik büyümenin de genelde alkol tüketimini arttırdığına inanılıyor.

Buna karşın Çin, Rusya ve Brezilya gibi büyük ekonomilerde ekonomik yavaşlama ve durgunluk görüldü. Çin'deki bira satışları yüzde 4,2, Brezilya’da yüzde 5,3, Rusya’da ise yüzde 7,8 azaldı.