Dünyada 50 Milyon Çocuk Mülteci Durumda

Dünya genelinde savaş, çatışma ve açlık gibi nedenlerle doğduğu ülkenin dışında ya da kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde yaşamını sürdüren milyonlarca çocuk, kriz ortamlarında en ağır bedeli ödüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) 2016'da yayımladığı "Köklerinden Koparılanlar" raporunda, dünya genelinde 50 milyon çocuğun, savaş, çatışma ve açlık gibi nedenlerle doğduğu ülkenin dışında ya da kendi ülkesinde yerinden edilmiş şekilde yaşamını sürdürdüğü ve bu çocuklardan en az 28 milyonunun savaş ve çatışmalar yüzünden evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi.

Raporda, mülteci statüsü henüz belirlenmemiş 1 milyon sığınmacı çocuğun bulunduğuna işaret edildi.

Yerlerinden edilen çocukların, boğulma, yetersiz beslenme, kaçırılma, tecavüz ve cinayet gibi tehlikelerle karşı karşıya kaldığına dikkati çekilen raporda, "Savaş ve yoksulluk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda bırakılan ve en savunmasız grup içinde yer alan çocuklar, yabancı bir ülkeye ulaştıklarında genellikle ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla karşılaşıyor." ifadesine yer verildi.

Dünyada yaklaşık her 200 çocuktan birinin mülteci konumunda olduğu aktarılan raporda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) yetki alanı içindeki çocuk mülteci sayısının 2005'ten 2015 yılına kadar iki kattan daha fazla artış gösterdiğinin altı çizildi.

Göçmenlerin büyük çoğunluğunu yetişkinlerin, mültecilerin yarısını çocukların oluşturduğu vurgulanan raporda, "Kaçtıkları çatışma ve şiddetin travmasını yaşayan çocuklar, göç yollarından geçişleri sırasında denizde boğulma, kötü beslenme, aşırı su kaybı, insan tacirlerinin eline düşme, kaçırılma, tecavüz ve hatta cinayet gibi çeşitli tehlikelerle karşılaşmaktadır." değelendirmesinde bulunuldu.

Yemen'de ortalama her 10 dakikada 5 yaşından küçük bir çocuk açlıktan ölüyor

Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, ortalama her 10 dakikada 5 yaşından küçük bir çocuk açlıktan hayatını kaybediyor.

UNICEF Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, ülkeye uygulanan abluka nedeniyle yarısı çocuk olmak üzere 7 milyon kişinin kıtlık sınırında olduğunu, 2,2 milyon çocuğun akut beslenme yetersizliği yaşadığını ve bu çocukların 385 bininin hayatta kalabilmek için tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

Siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne olan Libya'da, yarım milyondan fazla çocuk insani yardıma muhtaç ve bu ülkeden İtalya'ya tehlikeli deniz yolculuğunu göze alarak geçmeye çalışan birçok korumasız, mülteci ve göçmen çocuk, insan tacirlerinin sömürüsüne maruz kalıyor.

Suriye'de en büyük bedeli çocuklar ödüyor

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaştan en fazla etkilenen çocuklar, yaşam, sağlık ve eğitim gibi temel haklarından mahrum kalıyor. Çocukların büyük bir kısmı da ailelerine destek olmak için okulu bırakıp çalışıyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin raporuna göre, Suriye'de en büyük bedeli çocuklar ödüyor.

Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Abdullah Resul Demir, "UNICEF’in en son 2017'nin eylül ayında yayımladığı rapora göre, Suriye’deki çatışmadan 8,5 milyon çocuk etkilendi. Bunların 6 milyondan fazlası Suriye'de, geriye kalan yaklaşık 2,5 milyonu Suriye dışında bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA