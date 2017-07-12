“Dünyada 2,1 Milyar Kişinin Evinde Kullanılabilir Su Bulunmuyor”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ortak hazırlanan “İçme suyu, sanitasyon ve hijyen konusunda ilerlemeler: 2017” raporu açıklandı.

AA’da yer alan habere göre, raporda, dünyadaki her 10 kişiden 3’üne tekabül eden 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir temiz su bulunmadığı belirtiliyor.

Her 10 kişiden yaklaşık 6’sına karşılık gelen 4,5 milyar kişi ise sıhhi temizlik ve hijyen hizmetlerinden yoksun.

“Her Yıl 361 Bin Çocuk Hayatını Kaybediyor”

Birçok ev, okul ve sağlık tesisinde hâlâ su ve el yıkayacak sabunun dahi olmadığı vurgulanan raporda, bu durumun özellikle küçük çocukların sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.

Temiz su ve hijyen imkânı bulunamadığı için her yıl beş yaş altı 361 bin çocuğun ishal nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, yetersiz sıhhi temizlik ve kirli suların kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğu hatırlatıldı.

“Bunlar Temel Gereksinimler”

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, temiz su, sanitasyon ve hijyene ulaşmanın sadece zengin ve şehirlerde yaşayanlara özgü ayrıcalık olmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Bunlar insan sağlığı için temel gereksinimler. Tüm ülkelerin vatandaşlarına bu hizmetleri ulaştırma sorumluluğu var.” ifadesini kullandı.