“Dünyada 2 Milyar Kişi Kirli Su İçiyor”

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15.04.2017 13:53
“Dünyada 2 Milyar Kişi Kirli Su İçiyor”
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada neredeyse 2 milyar kişinin temiz suya ulaşamadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) BM-Su 2017 Hıfzıssıhha ve İçme Suyu Küresel Analiz ve Değerlendirme Raporu’nda, 2015 yılında Birleşmiş Milletler’de (BM) kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamındaki su ve hıfzıssıhha hedeflerine ulaşmak için yeterince çaba harcanmadığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, DSÖ Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Maria Neira, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün, yaklaşık 2 milyar kişi kanalizasyon suyu karışmış içme suyu kullanıyor, bu durum insanları kolera, dizanteri, tifo ve polio kapma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.” ifadelerine yer verdi.

“Her Yıl İshal Nedeniyle 500 Bin Kişi Ölüyor”

Kanalizasyon suyu karışmış içme sularının her yıl ishal nedeniyle 500 bin kişinin ölümüne yol açtığına değinen Neira, kirli suyun kullanımının, bağırsak kurdu, şistozomiyaz ve trahom gibi göz ardı edilen tropik hastalıkların da başlıca sebebi olduğunu belirtti.

Ülkelerin son 3 yılda, su, hıfzıssıhha ve hijyen (WASH) bütçelerini yüzde 4,9 artırdığına dikkat çekilen raporda, buna rağmen ülkelerin yüzde 80’inin WASH hizmetleri için ulusal olarak belirledikleri hedefin altında oldukları kaydedildi.

BM-Su Başkanı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, “Bu çözebileceğimiz bir sorun. Su ve hıfzıssıhhaya yapılan yatırımların artırılması insan sağlığı ve kalkınma için önemli kazançlar sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

En Çok Sıkıntı Hindistan ve Çin’de Yaşanıyor

Geçen yıl Science Advances dergisinde yayımlanan bir araştırmada yarısı Çin ve Hindistan’dan olmak üzere dünya genelinde yaklaşık 4 milyar kişinin, yılda en az bir ay içme suyu sıkıntısı çektiği ortaya konmuştu.

Sıcağın olumsuz etkilerinden korunmak için halkın nehirlere akın ettiği Hindistan’da aşırı sıcakların asfaltı erittiği ve bunun yer altı suları başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar verdiği biliniyor.

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