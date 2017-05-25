Dünya Silahlanma Yarışına Hız Verdi

Dünya havacılık, uzay endüstrisi ve savunma sanayisinin bu yıl içerisinde yüzde 2’lik bir artışla tekrar büyümeye geçmesi bekleniyor. Küresel Havacılık, Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi 2017 Görünümü raporuna göre; ulusal güvenlik tehditleri yükselirken, ülkelerin savunma bütçeleri de artıyor. Gelirlerdeki birkaç yıllık azalma sonrasında, küresel güvenlik tehditleri karşısındaki endişenin çoğalmasına paralel olarak askeri alanda artan bütçeler sebebiyle özellikle savunma sanayi alt sektörünün de 2017 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu gelişme savunma ihracatçısı ülkeler için yeni pazarlar ve gelir kaynakları anlamına geliyor. 2016’da savunma ihracatını 1.7 milyar dolara çıkararak, küresel silah sanayinin parlayan yıldızı haline gelen Türkiye, bu alandaki rekabette ‘ben de varım’ diyor. Ancak uzmanlar, trenin kaçmaması için pazar araştırması yapılması gerektiğini vurguluyor. 2013'ten bu yana, küresel savunma sanayii ABD’nin söz konusu alt sektörlerdeki gelir düşüşünden oldukça etkilendi. 2013’te yüzde 3,2, 2014’te yüzde 1,9 civarında azalan büyümeyi, 2015’te de yüzde 0,5’lik düşüş takip etti.

TÜRKİYE 2011’DEN BU YANA İLK KEZ

Dünya çapındaki önemli ülkelerin savunma bütçelerine ağırlık vermesiyle sektör gelirleri 2016 yılında yüzde 3 artarak tekrar büyümeye geçti. Bölgesindeki jeopolitik yangın içinde Türkiye’nin küresel silahlanma harcamaları 2011 yılından beri ilk kez yeniden artış kaydetti. Merkezi bütçede bu yıl 64,3 milyar TL doğrudan güvenliğe ayrıldı.

DÜNYA SAVUNMAYA 1,6 TRİLYON $ AYIRDI

2016 yılında dünyanın silahlanmaya ayırdığı miktar ise 1,6 trilyon dolar oldu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’ne (SIPRI) göre; bu rakam 2015 yılına oranla yüzde 0.4 fazla. Özellikle askeri açıdan güçlü olan ABD, Çin ve Rusya’nın silahlanma harcamalarının yükselmesi dikkat çekiyor. Örneğin ABD silahlanma harcamalarını yüzde 9,2 artırarak 639 milyar dolara çıkardı. ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın selefi Barack Obama ise 4 trilyon dolarlık 2017 federal bütçesinde, Savunma Bakanlığı’na yaklaşık 583 milyar dolar ayırmıştı.

RUSYA’DAN SURİYE İÇİN 464 MİLYON $

Suriye’deki angajman için 2016 yılında yaklaşık 464 milyon dolar harcadığı belirtilen Rusya’nın da çoğunluk bütçesi savunmaya ayırılmış durumda. Moskova yönetimi, donanma için belirlediği tutarı yüzde 5,99 arttırarak, 69,2 milyar dolara yükseltti. Güvenlik politikası savunmaya dayalı Çin’de ise bu rakam yüzde 5,4’lük artışla 215 milyar dolar oldu.

ABD’NİN EN BÜYÜK SİLAH ANLAŞMASI

Suudi Arabistan-İran gerilimi, tarafların müzakerelere şans tanımayarak askeri yöntemlere ağırlık vermesi bölgenin silahlanma politikalarında değişikliği de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde Trump’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesiyle ABD tarihindeki en büyük silah anlaşmalarından birine imza atıldı. İki ülke arasında silahlanma için 280 milyar dolarlık iş birliğine gidildi. Uzmanlar, Ortadoğu’daki temel gerginliklerin askeri harcamaların artmasını daha da tetikleyeceğini ifade ediyor.

Kaynak: Yeni Akit