Dünya Nereye Gidiyor?

Abdurrahman Dilipak

Son dakika haberi şöyle, İzmir adliyesi önünde bombalı araç patlatıldı ve 3 teröristle silahlı çatışma çıktı. 2 terörist öldürüldü, birinin akıbeti belli değil. 1 polis hayatını kaybetti, 10 yaralı var. Saldırgan henüz belli değil.

Öte yandan Trump’ın Beyaz Saraya taşınmasına iki hafta kaldı. Trump ve Obama taraftarları arasında sert tartışmalar yaşanıyor. Ama Trump’ın o koltuğa oturup oturmayacağı hâlâ belli değil. Otursa da görevinin sonuna kadar orada kalıp kalmayacağı da belli değil. Trump başkanlık koltuğuna otursa da, oturmasa da gelinen nokta Amerikan yüzyılının sonu.

Amerikan birliği dağılıyor ve ABD Doları çöküyor. Büyü bozuldu!

AB için de çanlar çalıyor.. ABD’de 5 eyalet birlikten ayrılmak istiyor, 3’ü iflas etmiş durumda, birlikte istenmiyor, üçü kendi başının çaresine bakmak istiyor, Rothchild ailesi kendi canını kurtarmak, başının çaresine bakmak için Nevada’ya taşınmaya hazırlanıyor..

Sadece ABD değil,büyük sermaye için dünyada rahat yok artık. Gemilerini yanaştıracakları güvenli bir liman yok..

Dünyanın en zengin 62 patronunun sermaye paylaşımı kendi içlerinde de adil değil. İlk 7 diğerlerinden, yedinin ilk 3’ü, öteki 4’den, 1. sıradaki diğer ikisinden daha zengin. Hem de kıyaslanamayacak kadar

Bu kapitalizmin krizidir. Kapitalizmin çöküşü komünizmin çöküşünden daha trajik olacak. Göreceksiniz bu gidişle ne AB kalacak, ne BM ve ne de NATO.. Ne IMF, ne OECD, ne UCM ne LIBOR.. Uluslararası düzen de, sistem de çökecek.. Dolar da çökecek, euro da!

İsrail diye bir devlet kalır mı geriye onu bilmem.. Ama üzerinde durdukları sistem çökünce onların ayakta kalması mümkün değil.. Tabii bu gidişle onlara dayanan devletler, hükümetler, örgütler de yıkılacak. Ne DAEŞ kalacak, ne PKK, ne FETÖ, ne de PYD kalacak..

Bu bir gün olacak. Ama o gün, bugün mü bilmem. Ama neden olmasın..

Şu haberlere bir göz atar mısınız: “Rusya’ya yönelik 10 günde 5 saldırı!”

Faili meçhullere, suikastlara, bombalı saldırılara hazırlıklı olmamız gerek. Dünya bugün düne göre daha güvensiz. Sadece bölgemiz değil, her yer. Bana kalırsa Türkiye göreceli olarak daha güvenli, bu tür olaylara karşı hazırlıklı ve moral motivasyonu, bağışıklığı, değişen şartlara uyum performansı, sosyal ve siyasal fleksibilitesi çok daha yüksek bir ülke..

Biliyorsunuz ABD, AB ve NATO’nun ihanetine uğradık, geçen gün bunu yazdım. ABD, inkar etmesine rağmen terör örgütüne yardımları Ekim 2014’ten itibaren açıktan yapmaya başlamış. PYD’ye Suriye’de verilen yüzlerce ton cephane, silah gün gün kayıt altına alınmış. Dostluk mu şimdi bu. Bu nasıl bir ittifak. Allah bilir onu da İncirlik’ten sevk etmişlerdir. Yoksa Kıbrıs’taki İngiliz üssünden mi ya da Akdeniz’deki Amerikan donanmasından, ne fark eder.. Askerlerinin omuzuna PYD arması takmadı mı bu alçaklar. Terör üssüne Amerikan bayrağı çekmediler mi? Para, istihbarat, eğitim her şey verdiler..

15 Temmuz darbe girişimi İncirlik’teki ABD / NATO üssünde planlanıp desteklenmedi mi?

Şimdi de ABD 35 Rus diplomatını “istenmeyen adam” ilan etmiş. Moskova kızgın.. ABD yeni yaptırımların geleceği uyarısında bulunuyor, Rusya ise misilleme yapacak. ABD’nin suçlaması başkanlık seçimlerinde Rusya’nın hackerlerle oylamaya siber müdahalede bulunduğu iddiası. Bunun ucu gider Trump’a dokunur. Seçimler iptal edilebilir, hatta bu iddia doğrudan Trump’la ilişkilendirilecek olursa Trump da sanık sandalyesine oturtulabilir..

Görünen o ki, ABD’nin yeni bir 11 Eylül’e ihtiyacı var. Rusya sadece bir bahane! Bu ABD’nin kendi iç savaşı. Bu savaşı bir başkasının üzerinden yapması gerekiyor.

Bu arada İsrail’de bir Filistinli kadın vuruldu. İsrail askerleri kontrol noktasında bir kadına bıçaklı saldırı suçlamasıyla ateş açtı. Reuters kadını yerde yaralı yatarken fotoğrafladı. İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu veya aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor. Kadının elinde ve çevresinde bir bıçak ya da kesici alet görünmüyor.

Rusya bölgede Türkiye ile birlikte aynı hedeflere ortak operasyonlar gerçekleştiriyor. Bölgede ve Türkiye’de yapılan operasyonlar sonucu DAEŞ ve PYD’li, PKK’lı üst düzey yöneticiler yakalandı ve çok sayıda terörist öldürüldü..

AB içindeki rahatsızlık devam ediyor öte yandan. Igor Dadon, 23 Aralık’ta Moldova cumhurbaşkanı seçilmişti.. Igor Dadon’ın ilk icraatı AB ile ilgili oldu. 28 Aralık’ta, göreve başlar başlamaz Cumhurbaşkanlığı binasında asılı olan Avrupa Birliği bayrağını kaldırttı iyi mi?. 16 Aralık 2016’da da İtalya ile Avrupa Birliği arasında yaşanan kriz, İtalya Başbakanlık Sarayı’na da yansıdı. Daha önce yaptığı açıklamalarda AB bayraklarının önünde konuşan Renzi’nin son konuşmasında AB bayraklarını kaldırtması dikkatlerden kaçmadı.

Bunun dolar ve euroya da yansıması gerek. Özellikle bu iki para birimi bu süreçte çok hızlı bir şekilde değer kaybına uğrayabilir..

ABD ile Rusya arasındaki restleşme dünyada yeni gerilimlere, kamplaşmalara sebep olabilir..

Putin sanki ABD’de DP ve CP arasındaki kavgaya girmek istemiyor.. Obama Senatoyu toplantıya çağırırken aslında Putin üzerinden Trump’ı vurmak istiyor. Putin Trump ile Obama arasındaki kavgaya figüran olarak katılmak istemiyor.. Onlar kendi kavgalarına tutuşsunlar ben istediğim zaman katılayım istiyor.. Putin bölgede Erdoğan’la yakaladığı fırsatı iyi değerlendirmek istiyor olabilir..

Şimdi herkes ipi sonuna kadar gerecek ama koparmamaya da çalışacak.. Bu açıdan 2017’nin ilk çeyreği önemli.. Yeni yıl fırtına gibi giriyor. Gelecek günlerin neler getireceğini yaşayacak ve göreceğiz.. Gelecek günler ABD, AB, Vatikan ve İsrail için, NATO için geçen günleri aratacak. Türkiye’ye gelince CHP bozgunculuk yapmaya devam etse de güzel günler göreceğiz. Selâm ve dua ile..

Yeni Akit