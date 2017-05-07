Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Avrupalı Müslümanlara Çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından yayınlanan ve Genel Sekreter Ali Karadaği imzalı yazılı açıklamada, fanatik ve aşırıcı taraflarının yarım yüzyıl içinde Avrupa'da başlayan iki dünya savaşına neden olduğu ve bu savaşların tüm insanlığı etkilediği ifade edilerek bu şekilde fanatik ve aşırıcı adaylara karşı dikkatli olunması ve insanlığa, topluma ve Müslümanlara faydası dokunacak adayların desteklenmesi istendi.

Müslümanların yaşadıkları toplumda refah ve kalkınmış bir medeniyet oluşturmak için çalışmalara etkili bir şekilde katılmaları gerektiğine değinilen açıklamada, Müslümanların Avrupa ülkelerinde artan sayıları ile beraber İslam'ın barışçıl yüzünü göstermek için üzerlerine çok iş düştüğü kaydedildi.