Dünya Kınaya Dursun; Esed ve İşbirlikçileri Suçlarına Devam Ediyorlar!

Dünyanın kimyasal katliamları kınamaya devam ettiği bir ortamda yine İdlib’den bombardıman haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez de katil Esed’in işbirlikçisi Rusya İdlib’i vurdu. Hem de Sivil Savunma merkezini!

Dünya son kimyasal saldırıyı kınaya dursun; katil Esed ve işbirlikçilerinin kınamaları tınladığı yok! Son saldırı haberi yine İdlib’den ve bu kez de Taftanaz’dan geldi. Taftanaz’da Sivil Savunma merkezini hedef alan emperyalist Rusya’ya ait savaş uçakları 8 savunma görevlisini yaraladı ve tüm araçları kullanılmaz hale getirdi! Konuyla ilgili AA’nın aktardığı haber özetle şöyle: İdlib'e bağlı Taftanaz beldesinde sivil savunma merkezinin bombalandığı, saldırıda 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığı bildirildi. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e bağlı Taftanaz beldesindeki sivil savunma yetkililerinden Necdet Cebel yaptığı açıklamada, beldeye yönelik hava saldırısında 3 sivil savunma görevlisinin yaralandığını belirtti. Cebel, "Rus savaş uçakları Taftanaz beldesine saldırdı. Bombardımanda sivil savunma merkezi vuruldu. Saldırıda merkez ve sivil savunmaya ait bütün araçlar kullanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı. Beşşar Esed rejimi de önceki gün İdlib ilinde bulunan Han Şeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı. Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.