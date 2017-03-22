Dünya Görüşümüze mi Yoksa, Günlük Siyasete Göre mi Bir Kültür?
Belli isimlerin ısrarla Topçu’yu anlamak için tahlilci bir yaklaşım sergilemeyip, sadece yüceltici bir dille idealize etmeleri bir yanlışı telkin ediyor, karşımıza ideal bir tefekkür âbidesi öncü çıkarılıyor.
Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:
Son zamanlarda, özellikle de‚ ‘muhafazakâr’ diye nitelenen kesimlerde gündemde olan veya gündeme getirilmeye çalışılan bazı isimler var, edebiyat ve fikir dünyamızdan..
Bunca yoğun siyasî tartışmaların içinde böyle bir konuyu gündeme getirmek de bir ihtiyaç haline gelmiş olabilir.
Nitekim, geçenlerde bir ilin Belediye Başkanı olan bir dost, ‘Biliyor musun, bu anayasa değişikliği sırasında iki parti arasında oluşan uzlaşma başka alanlarda da etkisini gösterdi, eskiden hiç renk vermeyen bir Gn. Mr. Yard, şimdi bana, cesaretle ve eliyle kurtbaşı işareti yaparak ideolojik kimliğini söylüyor..’ diyordu.
Etiketler: selahaddin e. çakırgil, nurettin topçu, ahmet hamdi tanpınar
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