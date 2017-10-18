“Dünya Bu Kadar Hızlı Büyüyen Mülteci Krizine Nadiren Şahit Olmuştur”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, "Sadece bir aydan uzun sürede yarım milyondan fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti, dünya bu kadar hızlı büyüyen bir mülteci krizine nadiren şahit olmuştur. Arakan'ın kuzeyi ve Cox's Bazar arasındaki sefalet, oldukça üzücü. Çok fazla insan, aldıkları çok az yardımla acı çekiyor." ifadesini kullandı.

IOM'dan yapılan açıklamada göre, Swing, Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ukhia ve Teknaf bölgelerindeki derme çatma kampları ziyaret eden Swing, "Sadece birkaç günlük bebeklerini taşıyan kadınlar gördüm, bu bebeklerden bazılarını uğradığı zulümden kaçan anneleri şiddetli yağmur altında dünyaya getirmiş. Sadece anne babalarını değil umutlarını da yitirmiş küçük çocuklar gördüm." diye konuştu.

Swing Arakan'da yaşanan insani krize dair, "Sadece bir aydan uzun sürede yarım milyondan fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e geçti, dünya bu kadar hızlı büyüyen bir mülteci krizine nadiren şahit olmuştur. Arakan'ın kuzeyi ve Cox's Bazar arasındaki sefalet, oldukça üzücü. Çok fazla insan, aldıkları çok az yardımla acı çekiyor." dedi.

Dünyadaki en savunmasız bu kadınlara ve çocuklara, çektikleri acıların burada son bulacağına dair ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dair söz vermek zorunda olduklarını belirten Swing, şunları kaydetti:

"Eğer uluslararası toplum, yeterli kaynak sağlamazsa, biz böyle bir söz veremeyiz. Binlerce insan gıda, barınak, sağlık ve korunma imkanları olmadan acı çeker. Arakanlı Müslüman sığınmacılar için Bangladeş hükümeti tüm kaynaklarını seferber etti. Ancak kriz emsalsiz bir hızda ve kapsamda büyüyor, hala sahadaki yardım kapasitesi yeterli değil. Arakanlı Müslümanlara yeterli ve hayat kurtarıcı yardımın sağlanması için ek hizmetler gerekli."

Myanmar'daki krizin, BM'nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan liderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyeleri doğrultusunda barışçıl bir yolla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Swing, "İnsani yardım, tek başına bir çözüm değildir. Bu krizin kökeni Myanmar'dadır ve kapsamlı bir kalkınma olmadan Arakan'da sağlanacak barış kalıcı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre Swing, ziyareti süresince, Arakanlı Müslüman sığınmacılara hayati yardımların sağlanması için Bangladeşli yetkililerle de görüşmeler yaptı. Bangladeşli yetkililer de Arakanlı Müslümanlara gereken desteğin sağlanmasını taahhüt etti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.

AA