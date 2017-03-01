Dünden Bugüne İbnu’l-Alkami ve Torunları

Abbasi halifesi Musta’sım’ın başveziri Mueyyiduddin İbnu’l-Alkami’nin Müslümanlara ihanetini Muhammed Atta değerlendirmiş.

Muhammed Atta’nın değerlendirmesini sunuyoruz:

Tarihi olayların aktörleri değişmekle birlikte sebep-sonuç ilişkilerinin birbirlerine benzerlik arz ettiklerini görürüz. Ancak hem şahısların aynı etnik yapıdan olması, hem de olayların aynı bölgede gerçekleşmesi pek sık rastlanan durumlardan değildir. H. 656 senesinde Moğol saldırılarının zirveye ulaştığı bir dönemde zamanın Abbasi halifesi Musta’sım Bağdat’taki sarayında dünya zevklerine dalmış, Allah yolunda cihaddan uzaklaşmış, siyasi kararlarını ise baş veziri Mueyyiduddin İbnu’l-Alkami’ye bırakmış bulunuyordu.

Moğolların Bağdat sınırlarına kadar ulaştıklarını gören İbnu’l-Alkami, Moğollarla iletişime geçerek saldırı için Bağdat’ın uygun bir durumda olduğunu haber verdi. Duruma temkinli yaklaşan Moğol komutan Hülagû bazı incelemelerden sonra İbnu’l-Alkami’ye, Halifeye ordu sayısını azaltmasını telkin etmesini bildirdi. Bunun üzerine İbnu’l-Alkami iktisadi gerekçelerle ordu sayısının azaltılması gerektiğini, bunun devletin bekası için daha uygun olacağını Halifeye defalarca anlattıktan sonra, Musta’sım fiili olarak asker sayısının azaltılmasına karar verdi. Babası Mustansırbillah döneminde 100.000’i bulan Abbasi ordusu, Musta’sım döneminde 15.000 civarına kadar düşürüldü.

Bağdat’ın saldırı için uygun bir konuma geldiği gören Hülagû, Bağdat’ı kuşatma altına aldı. Dış mahallelerdeki halk şehrin içine sığınmaya başladı. İnsanlar Dicle nehrinin karşı yakasına geçebilmek için ciddi meblağlar ödüyorlardı. Halife ordusu birkaç kez savunma savaşına girse de sayıları 200.000’i aşkın Moğol ordusu karşısında başarısızlığa uğradı.

Halife Musta’sım vezir İbnu’l-Alkami’nin tavsiyesi üzerine son bir ümitle büyük bir heyetle Hülagû’nun karşısına çıkmaya karar verdi. Ordu komutanları, âlimler ve eşraftan oluşan heyet Hülagû’nun karşısına çıkmak için Bağdat’ın dışına vardıklarında, halife ve yanında bulunan birkaç kişi haricinde hepsi orada katledildi. Böylece en değerli idareciler vezirin ihanetiyle düşman önüne sunulmuş oluyordu. Bir takım görüşmelerden sonra Hülagû -yine vezir İbnu’l-Alkami’nin önerisi üzerine- önce aile fertlerini gözleri önünde katlettikten sonra halifeyi bir çuvala koydu ve ölene kadar askerlerine tekmeletti.

Peki İbnu’l-Alkami tüm bu ihanetleri niçin yaptı ve istediğini elde edebildi mi?

Öncelikle İbnu’l-Alkami bir Rafızi idi ve her Rafızi gibi o da Sünni düşmanıydı. Moğolların gelmesiyle Bağdat’ta bulunan Ehli-sünnet’in katledilmesini istiyordu. İbn Kesir el-Bidaye ven-nihaye adlı eserinde şunları söyler: “Tüm bunları, sünneti tamamıyla ortadan kaldırmayı, Rafızilik bid’atini ortaya çıkarmayı, Fatımilerden bir halife seçmeyi, âlimleri ve müftüleri yok etmeyi isteyerek yapmıştır. Ancak Allah emrinde galip olandır.” İkinci olarak, yaptığı ihanetler nedeniyle işgalci Moğolların Bağdat’ı kendisine teslim etmelerini umuyordu.

Birinci emeli gerçekleşti. Moğollar 40 gün içerisinde Bağdat’ta 1.800.000 insanı katlettiler, namusları kirlettiler, şehri yağmaladılar. İkinci emelinin gerçekleştiğini ise söyleyemeyiz. Bağdat’ta bazı yetkilere haiz olsa da her zaman üzerinde Moğol kontrolcüler bulunuyordu. Kısa bir süre sonra Moğol askerlerinin alay konusu haline geldi. Bineğiyle Moğol askerlerinin yanından geçerken, alay edip sopayla bineğine vurarak onunla eğleniyorlardı. Yine bir gün buna benzer bir vaziyeti gören Bağdatlı bir kadın İbnu’l-Alkami’ye, “Abbasi halifeleri sana böyle mi davranıyordu?” dedi. Bu olay üzerine evine kapanan eski vezir İbu’l-Alkami Moğolların Bağdat’ı işgal ettikleri sene içerisinde evinde öldü. İstediğini elde edemediği gibi bunca felaketin de sebebi oldu.

Günümüzde İbnu’l-Alkami’nin torunları sanki dedelerinden hiçbir ders almamışçasına Ehli-Sünnet’i katletmek için Haçlılarla işbirlikçiliğe girmektedirler. Afganistan’ı işgal eden Amerika’nın destekçisi Kuzey Afganistan Şiaları, Hazara Şiaları ve İran olmuştur. Irak’ın işgalinde, Amerika ile savaşmanın haramlığı fetvalarını molla Sistani yayınlaşmıştır. Son olarak Suriye işgalinde Rusya’yı acımasız saldırılarına heveslendiren gene Rafıziler olmuştur.

Ancak tarih yeniden tekerrür edecek gibi gözüküyor; Trump’un başa gelmesinden sonra İran-Amerikan ilişkilerinde gözle görülür bir bozulma yaşanmaya başlandı. Rusya ile Suriye’yi aralarında paylaşamadıkları için perde arkasında cereyan eden ve perde önüne yansıyan birçok hadiseler bulunmakta. Bu gün Ortadoğu halkları nezdinde İran daha önce Amerika’ya yakıştırdığı ‘büyük şeytan’ nitelemesini son yaptıklarıyla kendi kendisine yakıştırmış bulunmaktadır. Kuzu postuna bürünmüş İran’ın gerçek kimliğini ortaya koymasından sonra yanında bulunan İslam ümmetinden dostları hızla uzaklaşmış, yerini ise çıkarı gereği ittifaklara giren kendisinden daha güçlü aktörler almıştır. Bu çıkarların bitmesi ya da çelişmesi halinde dostluklarda bitecek ya da düşmanlığa dönüşecektir. İran’ın iç karışıklıkları, iktisadının her geçen gün daha kötüye gitmesi ise işin diğer boyutlarıdır.

Tarihte Rafızilerin bitişlerinin başlangıcı, batıni akidelerini açığa çıkarmaları olmuştur. Rafızilerin bitimi ise, Kudüs’ün fethinin müjdesidir. Allahu Teâlâ’dan, Rafızilerin helakı ve Kudüs’ün Yahudilerden temizlenmesini sağlayacak olan Taifetu’l-Mansura’yı ümmete tanıtmasını diliyorum. Zira gelecek olan İslami düzen, onların ve Ehli-Sünnet’ten olan destekçilerinin elleriyle olacaktır.