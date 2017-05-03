Duma’ya 7 Ay Sonra İlk Kez İnsani Yardım Ulaştırıldı!

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), ekim ayından bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Suriye’nin kuşatma altındaki Duma kentine giriş yaptığını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ICRC, salı gecesi Duma’ya giren konvoydaki 51 kamyonda gıda ve tıbbî yardım malzemeleri bulunduğunu bildirdi.

Suriye Kızılayı görevlilileri de, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve ICRC konvoyu ile birlikte Duma’ya gitti.

Gıda ve tıbbî yardım malzemeleri, kentte yaşayan 35 bin kişiye dağıtılacak.

Şam’ın doğusundaki Duma, direnişçilerin kontrolünde ve aylardır Beşşar Esed güçleri tarafından kuşatılmış durumda.

Şam ve çevresindeki çatışmalar yüzünden kentte gıda ve temel yardım malzemeleri sıkıntısı çekilmeye başlanmıştı.

BM, mart ayında yaptığı açıklamada, bölgede 300 bin kişiye yardım gönderilemediğini söylemişti.

Örgütün Suriye’ye insani yardım ulaştırmaktan sorumlu yetkilisi Jan Egeland da geçen ay taraflara yardım konvoylarının bölgeye girişine izin vermeleri çağrısında bulunmuş, özellikle 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta’da durumun “çok acil” olduğuna dikkat çekmişti.