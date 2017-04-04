Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
Suriye’den gelerek ailesiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesine yerleşen 25 yaşındaki Suriyeli öğretmen Ela Kavas, ilçede ikamet eden 32 yaşındaki Türkçe öğretmeni Mustafa Şanverdi ile hayatını birleştirdi.
Sade bir nikâh töreniyle evlenen çift, düğün için ayırdıkları parayla Reyhanlı’da Suriyeli yetimlerin barındığı merkezdeki 156 çocuğa kıyafet desteği verdi.
“Suriyelileri Kardeşlerimiz Bildik”
Mustafa Şanverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir hayata merhaba derken yanı başlarındaki yetimlere duyarsız kalamadıklarını belirterek “Bizim memlekette kardeşi vefat eden kişiler düğün yapmaz, sade bir nikâh töreni yapar. Bizler de şehit olan Suriyelileri kardeşlerimiz bildik. Bu yüzden şu an düğün salonunda değil bir yetimhanedeyiz.” dedi.
Şanverdi, düğüne yapılacak masrafla yetim çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.
“3 Yıl Önce İdlib’den Buraya Geldik”
Suriye’de annesini bombalı saldırıda kaybettikten sonra kardeşi ve babasıyla Reyhanlı’ya geldiğini ve Suriye’de acı dolu günler yaşadıklarını ifade eden Ela Kavas da, “3 yıl önce İdlib’den buraya geldik. Mesleğime Suriyeli öğrenciler için açılan geçici eğitim merkezinde devam ediyorum.” dedi.
“Yetimlerin Sevinç Gözyaşları En Büyük Düğün Hediyesi”
Bu mutlu gününde annesinin yanında olmamasının üzüntüsünü yaşadığını aktaran Kavas, şöyle konuştu:
“Beş kardeşim şu an başka ülkelerde mülteci konumunda. Yanımda babam ve küçük kardeşim var. Buruk bir sevinç yaşıyorum, en mutlu günüm de olsa oynamak veya eğlenmek aklıma gelmedi. Eşimle öyle bir karar aldık. Yetimlerin gözlerinde gördüğüm sevinç gözyaşları bana en büyük düğün hediyesi oldu. Eşime anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Suriye’deki savaşın bitmesini ve memleketimi ziyaret etmeyi hayal ediyorum.”
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