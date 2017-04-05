DSÖ Heyeti İdlib'de Ölenlerin Otopsisi İçin Adana'da

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05.04.2017 23:27
DSÖ Heyeti İdlib'de Ölenlerin Otopsisi İçin Adana'da
İdlib'e düzenlenen kimyasal silah saldırısında hayatını kaybederek cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsisi kente gelen DSÖ heyetinin de katılımıyla başladı.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybederek cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 Suriyeli'nin otopsi işlemlerine katılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti kente geldi.

Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 Suriyeli'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Daha önce, otopsi işlemlerine katılmak için Türkiye'ye geleceğini duyuran Dünya Sağlık Örgütü heyeti de Adana'ya ulaştı.

Özel kıyafetler verilen heyetin katılımıyla otopsinin başladığı öğrenildi.

AA

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