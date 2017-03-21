Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturumu
Türkiye üzerine çalışmalarına devam eden Dr. Abdullah Muhaysini, resmi Telegram hesabından duyurduğu ‘Türkiye’deki gençlerle açık oturum’ isimli yeni videosunu yayınladı.
Etiketler: abdullah muhaysini
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Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık OturumuTürkiye üzerine çalışmalarına devam eden Dr. Abdullah Muhaysini, resmi Telegram hesabından duyurduğu ‘Türkiye’deki gençlerle açık oturum’ isimli yeni videosunu yayınladı.
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