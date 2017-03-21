Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturum

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21.03.2017 00:19
Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturum
Türkiye üzerine çalışmalarına devam eden Dr. Abdullah Muhaysini, resmi Telegram hesabından duyurduğu ‘Türkiye’deki gençlerle açık oturum’ isimli yeni videosunu yayınladı.

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