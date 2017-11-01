Dostu Rusya’dan Türkiye’ye PYD/PKK Kazığı!

HAKSÖZ-HABER

Dün yine fiyaskoyla sonuçlanan Astana toplantısında Rusya’nın Soçi’de yapmayı planladığı Suriye Halkları Kongresi’ne “Kürtleri temsilen” PYD/PKK’yı da çağırdığı iddiaları ne hikmetse Türkiye-Rusya dostluk hayranlarının gözünden kaçtı! Neyse ki Yeni Şafak gazetesi çok geçmeden bu “dost kazığı”nı fark edip gündemine aldı!

Bilindiği üzere Rusya son Astana toplantısında bu planını izhar etmiş ve Soçi’de Suriye Halkları Kongresi adı altında bir program gerçekleştireceğini açıklamıştı. Rus heyetin temsilcisi Lavrentiyev, toplantıda ulusal birlik ve geçiş hükümetinin müzakere edileceğini savunarak, "Özellikle anayasa reformunun başlatılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." demişti. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiyev, Suriyeli muhaliflerin, Soçi'de düzenleyecekleri toplantıya katılmamaları halinde "büyük risk altında ve siyasi sürecin dışında" kalacaklarını savunarak örtük tehditte bulunmuştu.

Bu toplantıya “Kürtleri temsil” iddiasıyla PYD/PKK’nın da çağrılmış olması hususu Türkiye-Rusya dostluk hayranlarının gözünden kaçmış olsa da Yeni Şafak bu “dost kazığı”nı yabana atmayarak gündemine aldı ve tepki gösterdi.

Yeni Şafak’ın tepkisini içeren haberi şöyle:

“Suriye PKK’sı PYD’ye ilişkin Türkiye’nin tepkilerini hiçe sayan Kremlin, kongreye terör örgütünün temsilcilerini de davet etti. Etkinlikte, Esed muhalifleriyle rejim temsilcilerini biraraya getirmeyi planlayan Moskova’nın son PKK adımı endişeye yol açtı. Rus yönetiminin Suriye’de PKK’yı ‘Kürtlerin temsilcisi’ olarak görmesi Ankara’da derin rahatsızlık uyandırdı. Skandalı doğrulayan PKK/PYD’li terörist Badran Jia Kurd, ‘davete sıcak baktıklarını’ ifade etti. Bu arada Soçi'de kongre yapılacağını geçen ay duyuran Rusya lideri Vladimir Putin, bugün İran’ın başkenti Tahran’a gidiyor. Bugün İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’le biraraya gelecek Rus liderin gündeminde ‘Suriye’ ve ‘enerji’ başlıkları var. Putin’in Tahran’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le de görüşmesi bekleniyor.”