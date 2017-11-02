Dost Rusya(!) PKK/PYD’yi Davette Israrlı

Rusya, PKK/PYD'nin Suriye toplantısına davet edilmesine ilişkin Türkiye'nin tepkisine rağmen PKK/PYD’nin davet edilmesinde diretiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’de siyasi anlamda genel bir mutabakat sağlamaya yönelik çalışmalara PKK/PYD'nin de dahil edilmesinden yana olduklarını belirtti.

Zaharova “Bunu Suriye’deki etnik, mezhepsel grupları manipüle etmeden, coğrafi amaçlarımıza ulaşmak için onları kullanmadan yapıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız da Suriye’yi tam anlamıyla yeniden canlandırmak, ülkedeki bu grupların hiçbirinin sürecin dışında hissetmemelerini sağlamak” dedi.

Zaharova açıklamalarına şöyle devam etti:

“Rusya’dan yetkililer daha önce de farklı siyasi gruplar ve eğilimler dahil, PYD'nin çeşitli platformlarda gerçekleşen süreçlerde yer alması gerektiğini belirtti. Bu anlamda elimizden geleni yaptık. Batılı partnerlerimiz de sıklıkla çabalarımızı engellemeye çalıştı. Bence aramızdaki en büyük fark bu.”

Rusya’nın bu toplantılarına “hiçbir grubu dışarıda tutmama” bahanesi ile PKK/PYD’yi davet ederken direnişin önde gelen gelen gruplarını bu kapsamda görmemesi de bir çelişki…