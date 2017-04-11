Dortmund’taki Patlama Maç İptal Ettirdi

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11.04.2017 21:45
Dortmund’taki Patlama Maç İptal Ettirdi
Almanya'da bugün oynanacak Borussia Dortmund - Monaco futbol maçı öncesinde patlama yaşandı. Patlamada 1 kişi yaralandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu gece oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesinde patlama yaşandı.

Alman ekibi Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamada, "Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Patlama sonrası maçın ertelenmesine karar verildi.

Dortmund'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Yeni Şafak

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