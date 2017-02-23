Dördüncü Kez Cenevre ve Sonuçsuz Barış Arayışları

»Ana Sayfa»Dünya
23.02.2017 15:48
Dördüncü Kez Cenevre ve Sonuçsuz Barış Arayışları
Taraflar ve aktörler, Suriye meselesine siyasi çözüm bulma iddiasıyla bugün 4. kez Cenevre'de bir araya geliyor.

Al Jazeera’nın ilk Cenevre toplantısından bugüne değişen duruma dair karşılaştırmalı tablosu:

 

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