Donald Trump’tan İşgalci İsrail’e Destek!

BMGK’nın oy birliğiyle İsrail’e ‘dur’ demesinin ardından Trump’tan bir açıklama geldi. Oylamanın öncesinde işgalci İsrail için devreye giren Trump, kararın onaylanmasından sonra ise “20 Ocak’tan sonra her şey değişecek.” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin işgalci İsrail’in Filistin topraklarındaki yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden kararının onaylanmasının ardından açıklama yapan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump söz konusu kararı eleştirdi.

Oylamanın öncesinde Obama yönetimini karar tasarısını veto etmeye çağıran ve darbeci Abdulfettah es-Sisi’yi bizzat arayarak oylamayı ertelemesini isteyen Trump, BMGK’nın kararı onaylamasından sonra sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “20 Ocak’tan sonra BM’de her şey farklı olacak.” mesajını paylaştı.

Obama yönetiminin de karar oylamasında “çekimser” kalması tasarının BMGK’da kabul edilmesini sağladı. Daha önce işgalci İsrail’in Filistin’deki işgali ile ilgili bütün kararları veto eden ABD, ilk kez işgalci İsrail’in aleyhinde bir kararın geçmesini “çekimser” kalarak onayladı.