Donald Trump'a Beyaz Saray Önünde Protesto

ABD Başkanı Trump'ın, mültecilerin ülkeye girişini sınırlandıran yeni kararnamesini protesto etmek için Beyaz Saray önünde binlerce kişi toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran yeni kararnamesini protesto etmek için Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, yeni yönetimin politikalarına tepkilerini dile getirdi.

Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnameyle nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelere getirilen vize kısıtlamalarına ülke genelindeki tepkiler giderek büyüyor.

Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kişilere 90 gün boyunca kapılarını kapatmasını protesto etti.

"Hepimiz göçmeniz" ve "Burası bizim evimiz" sloganları

Çoğunluğunu Amerikalı Müslümanların oluşturduğu, ancak diğer dinlere mensup Amerikalıların da ciddi destek verdiği gösteride "Hepimiz göçmeniz" ve "Burası bizim evimiz" gibi sloganlar atıldı.

ABD'nin "özgürlükler ve göçmenler ülkesi" olduğuna vurgu yapan çok sayıda pankartın açıldığı eylemde, ülkenin farklı eyaletlerinden gelen binlerce kişi, hep bir ağızdan yeni Başkan Trump'ı protesto etti.

Protestoya katılan bir siyahi Amerikalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası bizim ülkemiz. ABD özgürlükler ülkesi olarak bilinir ve Başkan Trump'ın aldığı kararlar bununla tamamen çelişiyor." dedi.

Protestoya katılan Amerikalı Müslümanlardan biri de "Bu kararı anlamak mümkün değil. Haklarımızı savunmak için buradayız." diye konuştu.

Beyaz Saray önündeki gösterinin ardından binlerce kişi ABD Kongresine kadar yürüyerek eylemlerine bir süre de burada devam etti.

Trump, kararını savundu

İki gündür ülkenin birçok kentindeki Trump karşıtı protestolar ve göçmen politikaları hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump, aldığı kararları savundu.

"Ülkemizin güçlü sınırlara ve katı güvenlik prosedürlerine ihtiyacı var; hemen. Tüm Avrupa genelinde ve dünyada olanlara bir bakın, tam bir felaket!" ifadelerini kullanan Trump, önceki açıklamalarında da ABD'yi DEAŞ tehdidine karşı korumak için katı vize uygulamalarına başvuracağını dile getirmişti.

Trump'ın cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ABD kapıları kapanırken, Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kişilere 3 ay boyunca vize verilmeyeceği karara bağlanmıştı. Ayrıca 4 ay boyunca ABD'nin mülteci programı askıya alınmıştı. Bu sürenin sonunda da gerekli güvenlik prosedürlerini tamamlayan ülkelerden mülteci kabulüne devam edilecek.

Yeşil Kartlıların durumu

Cuma gecesinden itibaren ABD'deki bazı havayollarında Yeşil Kartlıların (Green Card) durumunda ortaya çıkan karmaşa, bugün Beyaz Saray yetkililerinin farklı açıklamalarında da devam etti.

Konuyla ilgili Amerikan NBC News kanalına konuşan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, "Yeşil Kartlıların bu kararnameden etkilenmeyeceklerini" ifade etti. Ancak Priebus, daha sonra katıldığı bir programda "söz konusu 7 ülkeden gelenlerin, Yeşil Kartlı bile olsalar karardan etkileneceklerini" söyledi.

Ayrıca Priebus, dün ülkeye yabancı ülkelerden toplam 325 bin kişinin giriş yaptığını ve 109 kişinin gözaltına alındığını kaydederek "her şeyin yolunda olduğunu" ve "Trump karşıtı bir kampanya yürütüldüğünü" savundu.

Kararname ışığında yapılan ilk açıklamalarda, ABD'de kalıcı oturma izni anlamına gelen Yeşil Kartlıların da söz konusu karara tabi oldukları ve belirtilen 7 ülkeden gelen her bir Yeşil Kartlıya ayrı ayrı mülakat yapılarak karar verileceği ifade edilmişti.

AA