Donald Trump'a Beyaz Saray Önünde Protesto
ABD Başkanı Donald Trump'ın, mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran yeni kararnamesini protesto etmek için Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, yeni yönetimin politikalarına tepkilerini dile getirdi.
Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnameyle nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelere getirilen vize kısıtlamalarına ülke genelindeki tepkiler giderek büyüyor.
Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kişilere 90 gün boyunca kapılarını kapatmasını protesto etti.
"Hepimiz göçmeniz" ve "Burası bizim evimiz" sloganları
Çoğunluğunu Amerikalı Müslümanların oluşturduğu, ancak diğer dinlere mensup Amerikalıların da ciddi destek verdiği gösteride "Hepimiz göçmeniz" ve "Burası bizim evimiz" gibi sloganlar atıldı.
ABD'nin "özgürlükler ve göçmenler ülkesi" olduğuna vurgu yapan çok sayıda pankartın açıldığı eylemde, ülkenin farklı eyaletlerinden gelen binlerce kişi, hep bir ağızdan yeni Başkan Trump'ı protesto etti.
Protestoya katılan bir siyahi Amerikalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası bizim ülkemiz. ABD özgürlükler ülkesi olarak bilinir ve Başkan Trump'ın aldığı kararlar bununla tamamen çelişiyor." dedi.
Protestoya katılan Amerikalı Müslümanlardan biri de "Bu kararı anlamak mümkün değil. Haklarımızı savunmak için buradayız." diye konuştu.
Beyaz Saray önündeki gösterinin ardından binlerce kişi ABD Kongresine kadar yürüyerek eylemlerine bir süre de burada devam etti.
Trump, kararını savundu
İki gündür ülkenin birçok kentindeki Trump karşıtı protestolar ve göçmen politikaları hakkında sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump, aldığı kararları savundu.
"Ülkemizin güçlü sınırlara ve katı güvenlik prosedürlerine ihtiyacı var; hemen. Tüm Avrupa genelinde ve dünyada olanlara bir bakın, tam bir felaket!" ifadelerini kullanan Trump, önceki açıklamalarında da ABD'yi DEAŞ tehdidine karşı korumak için katı vize uygulamalarına başvuracağını dile getirmişti.
Trump'ın cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ABD kapıları kapanırken, Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kişilere 3 ay boyunca vize verilmeyeceği karara bağlanmıştı. Ayrıca 4 ay boyunca ABD'nin mülteci programı askıya alınmıştı. Bu sürenin sonunda da gerekli güvenlik prosedürlerini tamamlayan ülkelerden mülteci kabulüne devam edilecek.
Yeşil Kartlıların durumu
Cuma gecesinden itibaren ABD'deki bazı havayollarında Yeşil Kartlıların (Green Card) durumunda ortaya çıkan karmaşa, bugün Beyaz Saray yetkililerinin farklı açıklamalarında da devam etti.
Konuyla ilgili Amerikan NBC News kanalına konuşan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, "Yeşil Kartlıların bu kararnameden etkilenmeyeceklerini" ifade etti. Ancak Priebus, daha sonra katıldığı bir programda "söz konusu 7 ülkeden gelenlerin, Yeşil Kartlı bile olsalar karardan etkileneceklerini" söyledi.
Ayrıca Priebus, dün ülkeye yabancı ülkelerden toplam 325 bin kişinin giriş yaptığını ve 109 kişinin gözaltına alındığını kaydederek "her şeyin yolunda olduğunu" ve "Trump karşıtı bir kampanya yürütüldüğünü" savundu.
Kararname ışığında yapılan ilk açıklamalarda, ABD'de kalıcı oturma izni anlamına gelen Yeşil Kartlıların da söz konusu karara tabi oldukları ve belirtilen 7 ülkeden gelen her bir Yeşil Kartlıya ayrı ayrı mülakat yapılarak karar verileceği ifade edilmişti.
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Donald Trump'a Beyaz Saray Önünde Protesto
- FETÖ Mağduriyetleri Referandumu Nasıl Etkiler?
- Gecenin Sessizliğinde Ders Çalışıp Kitap Okuyorlar
- Beşşar Esed Öldü İddiası Sosyal Medyada En Konuşulan Konu Oldu
- Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
- Endonezya'da Abduh'a Nispetle Kurulan Bir Hareket: Muhammediye
- Direnişçiler Barada Vadisi’nden Çekiliyor!
- El Kaide Bir ABD Askerini Esir Aldı
- Muhammed Baradey: Mursi Başka Ülkeye Gönderilecekti Ama Hapsedildi
- İstanbul'dan ABD'ye Gidemediler
- Trump’ın Göçmen Kararı Askıya Alındı
- ABD Kuvvetleri Yemen'de El-Kaide’ye Saldırdı: 40 Ölü
- Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
- FETÖ Mağduriyetleri Referandumu Nasıl Etkiler?
- Türkiye'de 126 Bin 500 Hafız Var
- İşgalci Netanyahu’dan Trump’a “Duvar” Desteği!
- El Kaide Bir ABD Askerini Esir Aldı
- ABD'de Federal Yargıç, Trump'ın Yasağını Askıya Aldı
- Beşşar Esed Öldü İddiası Sosyal Medyada En Konuşulan Konu Oldu
- Adaletinizin Terazisini Sileyim Paslanmasın!
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
- "Bazı Afrika Ülkeleri Halen de Koloni Vergisi Ödüyor"
- İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
- “İslâm Dünyası, Kudüs Ortak Paydasında Bile Birleşemeyecekse…”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim