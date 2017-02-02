Donald Trump Amerika’ya Çok Yakışıyor!

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02.02.2017 22:08
Donald Trump Amerika’ya Çok Yakışıyor!
​​​​​​​ABD’de başkan seçilmesiyle birlikte icraatlarıyla dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen Donald Trump tüm dünya halklarına aslında ABD’nin maskesiz halini müşahede fırsatı sunuyor!

Rıdvan Kaya’nın yorumu:

Donald Trump ABD başkanlık seçimlerinde adaylığıyla birlikte tüm dünyada en çok konuşulan kişi oldu. Neredeyse her şeyiyle, saç kesiminden yüz hatlarına, konuşmalarından kadrosuna kadar her yönüyle erdemli ve adil bir dünya özlemi duyan herkes için alabildiğine tedirginlik, hatta düpedüz tiksinti verici bir tip olarak sahneye çıktı ve maalesef yarışı kazandı. Trump’ın başarısı sürpriz olarak görülmeli miydi, tartışılabilir ama halkın halen sokaklarda tepki gösteren bir kesiminin aksine Amerikan seçmeninin en az yarısının duygularına, kaygılarına ve gelecek tahayyülüne hitap ettiği de açık.

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