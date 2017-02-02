Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!
Avukat Ayşe Rabia Yüreklitürk’ün dolar bozdurana destek vermesine ilişkin aralık ayında yaptığı açıklama, bağlı olduğu İzmir Barosu’nca Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına aykırı bulundu.
Baro’dan Yüreklitürk’e gönderilen yazıda, “Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarının 7. maddesinde belirtilen, ‘Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.’ maddesine aykırı davranarak avukatlık reklam yasağını ihlâl ettiğiniz anlaşılmıştır.” denilerek, konu hakkında yazılı bilgi sunması istendi.
“Bir Avukatın da Tepki Göstermesi Doğaldır”
15 yıllık avukat olan Yüreklitürk, yaptığı açıklamada, 15-16 Temmuz’daki darbe kalkışmasının ardından Türkiye’de ekonomik kriz yaşatılmak istendiğini, dolardaki hızlı yükselme karşısında da berberlerden çiftçilere tüm meslek gruplarının kampanyalar başlattığını söyledi.
AA’da yer alan habere göre, Yüreklitürk, savunmasını Baro’ya ilettiğini aktararak, seçilmiş hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik her yönden saldırı yapıldığı dönemde toplumdaki diğer meslek grupları nasıl tepki gösterdiyse toplumun bir ferdi olarak bir avukatın da tepki göstermesinin doğal olduğunu anlattığını kaydetti.
“Desteğin Reklamla İlgisi Yok”
Desteğinin reklamla ilgisi olmadığını vurgulayan Yüreklitürk, şöyle devam etti:
“Birçok meslektaşım, ideolojik amaçlarla televizyonlara demeçler vermektedir. Evlilik programlarına bile katılmaktadır. Bu kadar komik şeylerde reklam yasağı olmayıp da ülkesini savunan bir avukatın yaptığı bir kampanyaya, tepkisine ‘reklam yasağı’ demek hukuka aykırıdır. Bu olayın temelinin ideolojik olduğunu düşünüyorum. İktidarı, Cumhurbaşkanı’mızı savunduğum için olduğunu düşünüyorum. Baro’nun yapısı belli İzmir’de. Benim Cumhurbaşkanı’na destek olduğumu ifade etmemle ilgili olduğunu düşünüyorum. Öyle bir ifadem olmasaydı, FETÖ operasyonlarını eleştiren söylemim olmasaydı, bu şekilde bir soruşturma açılacağını düşünmüyorum.”
“Disiplin Kuruluna Sevk Edildi”
İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da meslektaşlarının yazılı şikâyeti üzerine konuya ilişkin işlem başlattıklarını, konuyu Avukat Hakları Merkezi’ne ilettiklerini, hazırlanan raporun yönetim kuruluna sunulduğunu söyledi.
Yüreklitürk’ün rapor doğrultusunda disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Özcan, “Disiplin kuruluna sevk edilmesi, ceza alacağı anlamına gelmez. Siyâsî bir karar söz konusu değildir.” değerlendirmesinde bulundu.
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