‘Dokunulsa Yıkılır, Tartışmayın!’ Korkusu, Ne Zamana Kadar?

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Osmanlı Devleti’nin son demlerinde, 98 yıl öncesindeki bir rutin vazifelendirmenin, büyütüle- büyütüle tanınmaz hale getirildiği ortada... Halbuki, o gün yapılan vazifelendirmeyi, 1927’de irad ettiği ‘Nutuk’u,‘19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım..’ cümlesiyle başlatan M. Kemal bile ancak 1936’da hatırlamış ve bir akşam meşhur sofrasında, etrafına, ‘Bilin bakalım, yarın nedir? ‘diye sormuş ve kimse hatırlayamayınca, kendisi ‘19 Mayıs’ olduğunu söylemiş ve o zaman da, dönemin ‘gestapo şefi’ edâlı Dahiliye Vekili (İçişleri Bakanı) Şükrü Kaya hemen Valilikler’e bir telgraf göndererek 19 Mayıs’ın resmen kutlanmasını emretmişti; üzerinden 16 yıl geçtikten sonra..

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