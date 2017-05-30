Döküm İşçilerinin Zorlu Ramazan Mesaisi!

Kahramanmaraş’ta alüminyum döküm işçileri, oda sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı koşullardaki mesailerini, Ramazan dolayısıyla sahurdan sonra başlayarak öğle saatlerinde tamamlıyor.

Bin derecelik kazanların önünde ter döken işçiler, Ramazan’daki mesai değişikliğiyle kısmen de olsa rahat bir nefes alıyor.

“Hem Oruç Tutuyoruz Hem İş Yapıyoruz”

İşçilerden Ramazan Karabörk, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştıkları ortam ne kadar sıcak olursa olsun oruç ibadetini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, zor da olsa oruç tutmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Karabörk, şunları kaydetti:

“Ailemizin geçimini sağlamak için Ramazan ayında çalışıyoruz. Sıcakta hem orucumuzu tutuyoruz, hem de işimizi yapıyoruz. Sahurda geliyoruz, saat 12.00 gibi işimizi bitiriyoruz. Bu şekilde hem mesaimizi dolduruyoruz, hem de ibadetimizi yapmış oluyoruz.”