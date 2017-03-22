Doktorlara İkinci Özel Hastanede Çalışma İmkânı

»Ana Sayfa»Sağlık
22.03.2017 15:35
Doktorlara İkinci Özel Hastanede Çalışma İmkânı
Özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka bir özel hastanede daha çalışabilecek.

“Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlandı.

AA’nın aktardığına göre, yönetmelik değişikliğiyle birlikte özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanede nöbet tutabilecek ve yine hastanedeki çalışma saatleri dışında başka özel hastane ve tıp merkezlerinde kurumsal sözleşmeyle çalışabilecek.

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı’nın izniyle planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerini başka özel hastaneye devredebilecek ve hastaneler, kendi aralarında veya tıp merkezleri ile karşılıklı kadro değişimi yapabilecek.

Hastaneler, mevcut yatak sayıları korunarak birleşebilecek, ayrıca başka sağlık kuruluşları ile birleşerek (tıp/dal merkezleri, poliklinik) kadro sayısını 33’e çıkarmaları hâlinde yatak sayıları 100’e tamamlanabilecek.

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