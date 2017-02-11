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“Doktor, Sıra Sende!”
El-Cezire İngilizce kanalı “Suriye Savaşını Başlatan Çocuk” başlığıyla yayımladığı belgesel filmle Suriye’de rejimin katliamlarının nasıl başladığını ve sürdüğünü ortaya koyuyor.
11 Şubat 2017 Cumartesi 16:44
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