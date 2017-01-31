Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!

»Ana Sayfa»Gündem
31.01.2017 22:06
Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!
Antalya'nın Alanya ilçesinde darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan bir kadının doğum yaptıktan bir gün sonra gözaltına alınması tepki topladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan F.G. adlı kadının doğum yapmak üzere, hastaneye müracaat ettiğini belirledi.

Dün hastaneye giden polis ekipleri, şüpheliyi hamile olduğu gerekçesiyle gözaltına almadı.

Güvenlik önemlerinin ardından, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan F.G, taburcu edilmesinin ardından, bugün gözaltına alındı.

Şüpheli Fadime G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis tarafından adliyeye 1 günlük bebeğiyle getirildi.

Fadime G. mahkemeye girdiği sırada, bebeği yakınları tarafından alındı. Yeni doğum yapan şüpheli Fadime G.’nin çıkarıldığı mahkeme, bir gün daha hastanede kalmasına karar verdi.

  • Yorumlar 5
    Diğer Haberler
  • HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Tutuklandı31 Ocak 2017 Salı 19:09
  • Nabi Avcı İşgalci İsrail'e Gidiyor!31 Ocak 2017 Salı 12:30
  • Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı31 Ocak 2017 Salı 11:35
  • Avrasya Tüneli Kesintisiz Hizmet Vermeye Başladı31 Ocak 2017 Salı 11:00
  • Türkiye Nüfusu 80 Milyona Dayandı31 Ocak 2017 Salı 10:45
  • HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş Tutuklandı31 Ocak 2017 Salı 01:27
  • Bozdağ: Mütekabiliyet İlkesi Neyi Gerektiriyorsa Uygulayacağız30 Ocak 2017 Pazartesi 21:42
  • HDP'li Ayhan Bilgen ile Lezgin Botan Gözaltına Alındı30 Ocak 2017 Pazartesi 19:37
  • Dışişleri Bakanlığı, Kanada’da Camiye Yapılan Saldırıyı Kınadı30 Ocak 2017 Pazartesi 18:51
  • HDP'li Vekil Nadir Yıldırım Gözaltına Alındı30 Ocak 2017 Pazartesi 11:40
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim