Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!
Antalya'nın Alanya ilçesinde darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan bir kadının doğum yaptıktan bir gün sonra gözaltına alınması tepki topladı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan F.G. adlı kadının doğum yapmak üzere, hastaneye müracaat ettiğini belirledi.
Dün hastaneye giden polis ekipleri, şüpheliyi hamile olduğu gerekçesiyle gözaltına almadı.
Güvenlik önemlerinin ardından, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan F.G, taburcu edilmesinin ardından, bugün gözaltına alındı.
Şüpheli Fadime G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, polis tarafından adliyeye 1 günlük bebeğiyle getirildi.
Fadime G. mahkemeye girdiği sırada, bebeği yakınları tarafından alındı. Yeni doğum yapan şüpheli Fadime G.’nin çıkarıldığı mahkeme, bir gün daha hastanede kalmasına karar verdi.
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