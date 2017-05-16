Doğum Yapan Anneye Önce Tutuklama Sonra Tahliye!

Mersin Cumhuriyet Başşavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün Mersin ilindeki yapılanmasında görevli olduğu ve ByLock kullandığı gerekçesiyle kocası Murat Aydemir’le birlikte aranan Aysun Aydemir geçtiğimiz hafta sonu Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir özel hastanede doğum yaptı.

Taburcu işlemleri sırasında arama kaydı olduğu anlaşılan Aysun Aydemir polislerce gözaltına alındı.

Ereğli Adliyesi’nde görüntülü sistem üzerinden Mersin Savcısı’nın karşısına çıkartılan Aydemir’in nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi. Sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen Aysun Aydemir daha sonra bebeğiyle birlikte Beycuma Cezaevi’ne konuldu.

Bu vahim gelişmenin üzerinden Mersin 4. Sulh Ceza Hakimliği ise dün Aysun Aydemir ile ilgili tutuklama kararının kaldırılmasına ve tahliye edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından tutuklu bulunan Aydemir tahliye edildi.